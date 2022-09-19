О нас

Анар Керимов представил орден "Шараф" Азеру Паше Нематову

Анар Керимов представил орден "Шараф" Азеру Паше Нематову 14 сентября министр культуры Анар Керимов представил орден "Шараф" народному артисту Азеру Паше Нематову.
Kультурная политика
19 сентября 2022 г. 11:20
Анар Керимов представил орден Шараф Азеру Паше Нематову

14 сентября министр культуры Анар Керимов представил орден "Шараф" народному артисту Азеру Паше Нематову.

Как сообщили Report в министерстве культуры, на встрече состоялся обмен мнениями о будущем развитии азербайджанского театра, расширении международных связей, внимании государства к творческим личностям.

Министр пожелал выдающемуся режиссеру успехов в будущей деятельности и крепкого здоровья.

Народный артист Азер Паша Нематов выразил благодарность президенту Ильхаму Алиеву за высокую оценку его творчества.

Азер Паша Нематов 12 августа был награжден президентом Ильхамом Алиевым орденом "Шараф" за многолетнюю плодотворную деятельность в развитии культуры Азербайджана.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAnar Kərimov Azər Paşa Nemətova “Şərəf” ordenini təqdim edib

Другие новости из категории

Утверждена форма договора об охране памятников в Шуше
Утверждена форма договора об охране памятников в Шуше
19 сентября 2022 г. 11:47
Почтена память композитора Узеира Гаджибейли
ФотоПочтена память композитора Узеира Гаджибейли
18 сентября 2022 г. 10:50
Исполнилось 137 лет со дня рождения выдающегося композитора Узеира Гаджибейли
Исполнилось 137 лет со дня рождения выдающегося композитора Узеира Гаджибейли
18 сентября 2022 г. 00:02
Состоится международная конференция “Культурная экономика в Азербайджане: импульсы развития из города Шуша”
Состоится международная конференция “Культурная экономика в Азербайджане: импульсы развития из города Шуша”
15 сентября 2022 г. 15:43
Создан дом-музей Расула Рзы
Создан дом-музей Расула Рзы
15 сентября 2022 г. 12:16
В Азербайджане проходит Неделя узбекской кухни
В Азербайджане проходит Неделя узбекской кухни
12 сентября 2022 г. 14:12
Концерт День Азербайджана состоялся в рамках фестиваля OperaFirst-2022
ФотоКонцерт "День Азербайджана" состоялся в рамках фестиваля OperaFirst-2022
12 сентября 2022 г. 10:41
Минкульт Азербайджана предлагает создать кинорынок в Прикаспийском регионе
Минкульт Азербайджана предлагает создать кинорынок в Прикаспийском регионе
12 сентября 2022 г. 10:31
В Азербайджане пройдет Фестиваль классической музыки имени Узеира Гаджибейли с участием 14 стран
ВидеоВ Азербайджане пройдет Фестиваль классической музыки имени Узеира Гаджибейли с участием 14 стран
11 сентября 2022 г. 16:52
В Шуше прошло мероприятие, посвященное 190-летию выдающейся поэтессы Хуршидбану Натаван
ФотоВ Шуше прошло мероприятие, посвященное 190-летию выдающейся поэтессы Хуршидбану Натаван
9 сентября 2022 г. 19:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi