Анар Керимов представил орден "Шараф" Азеру Паше Нематову

14 сентября министр культуры Анар Керимов представил орден "Шараф" народному артисту Азеру Паше Нематову.

14 сентября министр культуры Анар Керимов представил орден "Шараф" народному артисту Азеру Паше Нематову.

Как сообщили Report в министерстве культуры, на встрече состоялся обмен мнениями о будущем развитии азербайджанского театра, расширении международных связей, внимании государства к творческим личностям.

Министр пожелал выдающемуся режиссеру успехов в будущей деятельности и крепкого здоровья.

Народный артист Азер Паша Нематов выразил благодарность президенту Ильхаму Алиеву за высокую оценку его творчества.

Азер Паша Нематов 12 августа был награжден президентом Ильхамом Алиевым орденом "Шараф" за многолетнюю плодотворную деятельность в развитии культуры Азербайджана.