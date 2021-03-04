Анар Керимов: Наша задача - полностью восстановить Шушу

В Шуше начнутся реставрационные и восстановительные работы

"Наша самая большая задача - полностью восстановить нашу Шушу, ее историческое значение, роль в нашей культуре, показать миру, что она является колыбелью нашей музыки, нашей культуры".

Об этом турецкому бюро Report заявил министр культуры Азербайджана Анар Керимов.

По его словам, в Шуше начнутся реставрационные и восстановительные работы: "Но это длительный процесс. Здесь нужно тщательно всё взвесить. Как сказал наш президент, мы должны вернуть городу Шуша исторический облик. Поэтому спешить нельзя, в этом деле должна быть выработана определенная стратегия. Мы вернем историческое значение Шуше".

Натиг Чирагзаде