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Анар Керимов: Наша задача - полностью восстановить Шушу

Анар Керимов: Наша задача - полностью восстановить Шушу В Шуше начнутся реставрационные и восстановительные работы
Kультурная политика
4 марта 2021 г. 13:54
Анар Керимов: Наша задача - полностью восстановить Шушу
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"Наша самая большая задача - полностью восстановить нашу Шушу, ее историческое значение, роль в нашей культуре, показать миру, что она является колыбелью нашей музыки, нашей культуры".

Об этом турецкому бюро Report заявил министр культуры Азербайджана Анар Керимов.

По его словам, в Шуше начнутся реставрационные и восстановительные работы: "Но это длительный процесс. Здесь нужно тщательно всё взвесить. Как сказал наш президент, мы должны вернуть городу Шуша исторический облик. Поэтому спешить нельзя, в этом деле должна быть выработана определенная стратегия. Мы вернем историческое значение Шуше".

Натиг Чирагзаде

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Версия на английском языке Anar Karimov: Restoration work will start from Shusha
Версия на азербайджанском языке Anar Kərimov: "Restavrasiya və bərpa işlərinə Şuşadan başlanılacaq"

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