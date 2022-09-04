Анар Керимов: Мы восстановим Карабах

"Международный проект под названием Youth ArtCamp Shusha and Baku организован представителями Министерства культуры, Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО Азербайджана, посольства нашей страны в Испании и Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО Андорры".

"Международный проект под названием Youth ArtCamp Shusha and Baku организован представителями Министерства культуры, Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО Азербайджана, посольства нашей страны в Испании и Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО Андорры".

Как передает Report , об этом заявил министр культуры Азербайджана Анар Керимов на церемонии закрытия вышеупомянутого международного проекта.

Министр сообщил о желании реализовать этот творческий лагерь во всех странах мира.

"В этом году упомянутый проект был реализован в культурной столице Азербайджана - городе Шуше. Хотя наши культурные памятники в Агдаме, Шуше и других районах были разрушены, мы восстановим Карабах. Мы стараемся быть творцами мира в регионе. Вы станете нашими послами культуры, создавая картины, вдохновленные пейзажами освобожденных территорий", - отметил министр.

Он сказал, что находившиеся здесь юные художники убедились, что азербайджанцы – миролюбивый и гостеприимный народ.

"Я рад, что этот проект, инициированный ЮНЕСКО, в будущем превратит Шушу в крупный центр мировой культуры", - добавил А.Керимов.