Анар Керимов: Армяне уничтожили в Карабахе 95% памятников культуры

"По результатам предварительного мониторинга, проведенного Министерством культуры, на освобожденных от оккупации территориях находилось 706 памятников истории и культуры, взятых на государственную регистрацию. В результате мониторинга мы стали свидетелями

"По результатам предварительного мониторинга, проведенного Министерством культуры, на освобожденных от оккупации территориях находилось 706 памятников истории и культуры, взятых на государственную регистрацию. В результате мониторинга мы стали свидетелями разрушения 95 процентов из них. Больше всего нас разочаровывает отношение к нашим мечетям".

Как передает Report, об этом министр культуры Азербайджана Анар Керимов заявил в интервью турецкому агентству Anadolu.

По его словам, в период оккупации земель Армения нанесла огромный ущерб инфраструктуре региона, историческим и культурным памятникам и осквернила кладбища: "Это не только военные преступления, но и преступления против человечности. После того, как армянские вандалы разрушили все здания, они содержали животных в мечетях. Музеи, мечети, памятники, разрушенные армянами в Карабахе в период оккупации, являются актом вандализма не только против культурного наследия азербайджанского народа, но и против всего исламского мира".