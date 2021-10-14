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Анар Керимов: Армяне уничтожили в Карабахе 95% памятников культуры

Анар Керимов: Армяне уничтожили в Карабахе 95% памятников культуры "По результатам предварительного мониторинга, проведенного Министерством культуры, на освобожденных от оккупации территориях находилось 706 памятников истории и культуры, взятых на государственную регистрацию. В результате мониторинга мы стали свидетелями
Kультурная политика
14 октября 2021 г. 16:14
Анар Керимов: Армяне уничтожили в Карабахе 95% памятников культуры
Анар Керимов

"По результатам предварительного мониторинга, проведенного Министерством культуры, на освобожденных от оккупации территориях находилось 706 памятников истории и культуры, взятых на государственную регистрацию. В результате мониторинга мы стали свидетелями разрушения 95 процентов из них. Больше всего нас разочаровывает отношение к нашим мечетям".

Как передает Report, об этом министр культуры Азербайджана Анар Керимов заявил в интервью турецкому агентству Anadolu.

По его словам, в период оккупации земель Армения нанесла огромный ущерб инфраструктуре региона, историческим и культурным памятникам и осквернила кладбища: "Это не только военные преступления, но и преступления против человечности. После того, как армянские вандалы разрушили все здания, они содержали животных в мечетях. Музеи, мечети, памятники, разрушенные армянами в Карабахе в период оккупации, являются актом вандализма не только против культурного наследия азербайджанского народа, но и против всего исламского мира". 

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Версия на английском языке Anar Karimov: Armenians destroyed 95% of cultural monuments in Karabakh
Версия на азербайджанском языке Anar Kərimov: "Ermənilər Qarabağda olan mədəni abidələrin 95%-ni məhv ediblər"

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