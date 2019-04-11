Американский музыкант Тони Меммел в Баку

В Баку с визитом находится музыкальный коллектив из США возглавляемый певцом и композитором Тони Меммелом.

Как сообщает Report, Тони Меммел даст несколько концертов в Азербайджане в рамках программы посольства США по межкультурному сотрудничеству.

Тони Меммел - музыкант с ограниченными возможностями. Он родился без левой руки и научился играть на гитаре предплечьем. Меммел выпустил несколько музыкальных альбомов собственного сочинения и путешествует с концертами по штатам США и зарубежным странам.

"Тони являет собой пример инклюзивности. Мы сами ставим себе ограничения. А этот музыкант доказывает, что возможно все, главное иметь мечту и идти к ней",- заявил посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер на открытии концерта в Баку.

Далее Тони Меммел исполнил ряд композиций собственного сочинения, в основном , посвященные дружбе.

12 апреля музыканты посетят Сальян, где дадут еще один концерт.