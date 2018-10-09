Американский музыкант выступит с концертом в Баку

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Американский рэпер и музыкант Уордсмис прибыл в Азербайджан.

Как сообщили Report в посольстве, рэпер и его группа организуют различные концерты в Баку и мастер-классы для местных музыкантов и студентов.

Американский рэпер вместе со своей группой в рамках программы Государственного департамента США Посланники искусства впервые выступят в Азербайджане. Эта программа организует поездки в различные страны мира для развития межкультурного взаимопонимания и сотрудничества.

Все концерты Уордсмиса открыты для общественности и бесплатны. Посольство США приглашает интересующихся американским хип-хопом на следующие концерты:

13 октября, 19:00 - Парк Бульвар Молл

16 октября, 19:00 - Пространство современного искусства YARAT

20 октября, 19:00 - Театр песни имени Рашида Бейбутова.