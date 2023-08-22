Американские журналисты сняли сюжет о жителе Агдама

Группа американских журналистов, посетивших Карабах в июле этого года, сняла сюжет о жителе Агдама Адиле Шукюрове, который на протяжении 30-лет жил тоской по родине, и после освобождения города угощает чаем из самовара местных и иностранных гостей, посеща

Группа американских журналистов, посетивших Карабах в июле этого года, сняла сюжет о жителе Агдама Адиле Шукюрове, который на протяжении 30-лет жил тоской по родине, и после освобождения города угощает чаем из самовара местных и иностранных гостей, посещающих Джума-мечеть.

Как сообщает Report , А.Шукюров регулярно устраивает чаепития для местных и иностранных гостей, которые прибывают для ознакомления с реконструкцией агдамской Джума-мечети, осуществляемой при поддержке Фонда Гейдара Алиева. Таким образом он реализует давнюю мечту, которую лелеял почти 30 лет.

В интервью Report Адиль Шукюров рассказал, что ему было 29 лет, когда 23 июля 1993 года Агдам был оккупирован армянскими вооруженными силами.

"Я родился в 1964 году в Агдамском районе. Наш дом находился в так называемом квартале "Сары тепе" в центре города. Как и другие агдамцы, я был вынужден покинуть Агдам со своей семьей 30 лет назад. Это были очень тяжелые времена, мы ночевали в палатках, переживали тяжелые дни. У меня двое сыновей, они уже выросли. На протяжении многих лет мы жили мечтой однажды вернуться на родные земли. Несмотря на все трудности, внутри нас всегда жила надежда, что однажды мы вернемся. Слава Всевышнему, мне посчастливилось увидеть это. Благодаря главе государства и героическим сыновьям Азербайджана мы вернулись на родину своих предков. Я мечтал приехать в Агдам после его освобождения от оккупации и добровольно работать тут", - сказал А.Шукюров.

После освобождения Агдама от оккупации он привез в город самовар, купленный им много лет назад, и угощает чаем местных и иностранных гостей, посещающих Джума-мечать.

"25 лет назад я купил на рынке большой самовар и сказал про себя, что однажды, когда Агдам будет освобожден, я поеду в Агдам, заварю чай и открою чайный стол для гостей, которые приезжают в город. Вернуться хотят все члены моей семьи, но здесь пока нет условий. В городе продолжаются работы по восстановлению и разминированию. Как только наши дома будут готовы, вернется и моя семья. Я буду продолжать угощать чаем гостей, которые приходят посещать Джума-мечеть, пока она не откроется. После открытия подарю самовар мечети и вернусь к своим делам", - подчеркнул А.Шукюров.

Он также рассказал о встрече с американскими журналистами, которые посетили недавно Агдам.

"Зарубежные гости пили самоварный чай и пробовали национальные сладости Азербайджана. Они пили такой чай впервые, и он им очень понравился, они сделали фото, сняли видео. Моя история крайне заинтересовала их. Я рассказал им о страданиях, которые мы пережили за 30 лет, о своей тоске по родной земле. Я рад, что ложь, которую армяне говорили на протяжении многих лет, раскрывается. Весь мир узнает, кто настоящие владельцы этих земель", - заключил Адиль Шукюров.