​Американские студенты представили в Лос-Анджелесе образцы национальной кухни Азербайджана

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ В колледже Харбор в городе Лос-Анджелесе состоялось мероприятие, посвященное национальной кухне Азербайджана. Об этом сообщили Report в Генеральном консульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе.

На мероприятии, организованном при поддержке Генерального консульства Азербайджана в Лос-Анджелесе, студенческо-преподавательский коллектив колледжа по специальности "кулинария" приготовил и представил гостям различные блюда и сладости национальной кухни Азербайджана.

На мероприятии приняли участие жители Лос-Анджелеса, исследователи в области кулинарии и представители различных общин.

Выступивший на открытии мероприятия вице-консул Генерального консульства Рафиг Рустамов поприветствовал гостей и выразил благодарность коллективу колледжа Харбор за столь важную инициативу.

Затем под руководством сотрудника колледжа, известного мастера кулинарии Джованни Делросарио юные повара представили гостям 9 наименований блюд и сладостей азербайджанской кухни. На мероприятии были исполнены азербайджанские музыкальные произведения и народные песни.

В завершении мероприятия Генеральное консульство представило Дж.Делросарио и его студентам поощрительные подарки.