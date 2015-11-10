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    ​Американские студенты представили в Лос-Анджелесе образцы национальной кухни Азербайджана

    На мероприятии приняли участие жители Лос-Анджелеса, исследователи в области кулинарии и представители различных общин

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ В колледже Харбор в городе Лос-Анджелесе состоялось мероприятие, посвященное национальной кухне Азербайджана. Об этом сообщили Report в Генеральном консульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе.

    На мероприятии, организованном при поддержке Генерального консульства Азербайджана в Лос-Анджелесе, студенческо-преподавательский коллектив колледжа по специальности "кулинария" приготовил и представил гостям различные блюда и сладости национальной кухни Азербайджана.

    На мероприятии приняли участие жители Лос-Анджелеса, исследователи в области кулинарии и представители различных общин.

    Выступивший на открытии мероприятия вице-консул Генерального консульства Рафиг Рустамов поприветствовал гостей и выразил благодарность коллективу колледжа Харбор за столь важную инициативу.

    Затем под руководством сотрудника колледжа, известного мастера кулинарии Джованни Делросарио юные повара представили гостям 9 наименований блюд и сладостей азербайджанской кухни. На мероприятии были исполнены азербайджанские музыкальные произведения и народные песни.

    В завершении мероприятия Генеральное консульство представило Дж.Делросарио и его студентам поощрительные подарки. 

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