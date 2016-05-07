Американская компания "IFC Films" получила права на показ фильма "Али и Нино" в Северной Америке

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Американская компания "IFC Films" получила права на показ фильма Асифа Кападии "Али и Нино" в Северной Америке.

Как сообщает Report со ссылкой на The Holywood Reporter, права были выкуплены у "IM Global" и CAA, обладающих правом глобальных продаж фильма.

Президент "IFC Films" Саид Джонатан Сехринг заявил, что руководимая им компания впечатлена работой Асифа Кападии, который в течение своей карьеры продемонстрировал уникальные способности снимать вызывающие эмоции фильмы.

Отметим, что фильм "Али и Нино", снятый по одноименному роману Курбана Саида, вышел в свет в 2016 году. В главных ролях фильма снялись Адам Бакри (Али Хан Ширваншах), Мария Вальверде (Нино Кипиани).