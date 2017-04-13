Американская джазовая исполнительница даст ряд концертов в Азербайджане

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Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ В связи с 25-летием установления дипломатических отношений между Азербайджаном и США известная американская джазовая вокалистка Габриэлла Стравелли и ее группа даст ряд концертов в Азербайджане.

Как сообщает Report, 12 апреля в Международном центре мугама в Баку состоялся концерт американской вокалистки и азербайджанской певицы Севды Алекперзаде. Гости мероприятия смогли услышать ряд джазовых композиций в их исполнении.

Кроме того, 13 апреля Г. Стравелли даст концерт в Хачмазе, 14 апреля - Сальяне, 15 апреля - Кюрдамире и 16 апреля - Гяндже.