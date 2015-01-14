Алим Гасымов выступит на фестивале в Индии

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Всемирно известный азербайджанский ханенде Алим Гасымов вместе со своим ансамблем примет участие в Литературном Фестивале в Джайпуре.

Как сообщает Report со ссылкой на индийские СМИ, фестиваль пройдет 21-25 января.

В рамках фестиваля также предусмотрены концертные вечера, на которых состоятся выступления известных певцов и танцоров из Раджастана и других штатов Индии, а также выступления музыкантов из других стран. Алим Гасымов выступит в рамках концертного вечера 21 января.