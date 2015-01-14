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    Алим Гасымов выступит на фестивале в Индии

    21-25 января в Джаяпуре состоится очередной литературный фестиваль

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Всемирно известный азербайджанский ханенде Алим Гасымов вместе со своим ансамблем примет участие в Литературном Фестивале в Джайпуре.

    Как сообщает Report со ссылкой на индийские СМИ, фестиваль пройдет 21-25 января.

    В рамках фестиваля также предусмотрены концертные вечера, на которых состоятся выступления известных певцов и танцоров из Раджастана и других штатов Индии, а также выступления музыкантов из других стран. Алим Гасымов выступит в рамках концертного вечера 21 января.

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