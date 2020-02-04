Алибаба Мамедов: Я очень доволен вниманием и заботой

"О награждении орденом "Шараф" я узнал от вас".

Об этом Report заявил народный артист Алибаба Мамедов, которому исполняется 90 лет.

За оказанное внимание он выразил президенту Ильхаму Алиеву признательность: "Благодарю президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиеву. Они всегда высоко ценили мой труд. Я очень доволен вниманием и заботой. Я никогда не забывал и не забуду этого. Спасибо им".

Народный артист также коснулся состояния здоровья: "Из-за возраста у меня некоторые проблемы со здоровьем. Но в общем чувствую себя хорошо, то есть как 90-летний человек".

Отметим, что народный артист Алибаба Мамедов родился 5 февраля 1930 года в бакинском поселке Маштага. Завтра ему исполняется 90 лет.

4 февраля президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Алибабы Мамедова орденом "Шараф".