Актоты Раимкулова: Культурное и духовное наследие является важной основой преемственности поколений

Президент Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова выступила на форуме "Реформы в области культуры и искусства в Новом Узбекистане", организованном в рамках "Международной недели культурного наследия" в Ташкенте.

Президент Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова выступила на форуме "Реформы в области культуры и искусства в Новом Узбекистане", организованном в рамках "Международной недели культурного наследия" в Ташкенте.

Как сообщает Report, в рамках "Международной недели культурного наследия" во Дворце творчества молодежи Узбекистана Министерством культуры страны был организован международный форум на тему "Реформы в области культуры и искусства в Новом Узбекистане".

Форум открылся со вступительной речью министра культуры Озодабека Назарбекова, который представил доклад на тему "Реформы, проводимые в области культуры и искусства в Новом Узбекистане".

"Наши предки всегда высоко поднимали знамя просвещения против невежества, посвящая свой разум и способности развитию науки и культуры. Однако я хочу подчеркнуть один важный момент. Такие великие личности, как Хорезмий, Фергани, Бируни или Замахшари, не появились на этой благословенной земле сами по себе. Алишер Навои и Бабур Мирзо не стали великими поэтами сразу после рождения. Научная и культурная среда того времени воспитала таких великих людей, признанных в мире ученых и философов. В этом смысле сегодня в Узбекистане, под руководством уважаемого Президента Шавката Миромоновича Мирзиёева, уделяется большое внимание развитию науки, культуры, искусства и литературы. На основе идеи "Просвещение против невежества" ведется последовательная работа по повышению духовно-идеологического иммунитета населения, особенно молодежи, и укреплению мира и спокойствия в нашей стране", – сказал министр Озодбек Назарбеков.

Выступившая на Форуме президент Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова подчеркнула значимость культуры в жизни человечества.

"Культурное и духовное наследие, являющееся важной основой преемственности поколений – это несравнимая ценность народа, необходимая для воспитания и развития подрастающего поколения, а также сохранения национальной идентичности, которая, в свою очередь, играет огромную роль в формировании национального самосознания, внутренней гордости и укрепления свободного мышления у молодого поколения. Сегодняшние уверенные шаги братского народа на пути сохранения и развития национальных ценностей и традиций через формирование института государственной поддержки стали залогом дальнейшей перспективы в ярком будущем Узбекской Республики", – подчеркнула Раимкулова.

На форуме приняли участие представители международных организаций, в том числе президент Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, генеральный секретарь Парламентской Ассамблеи тюркоязычных стран Мехмет Сюрейя Эр, а также видные деятели, такие как азербайджанский писатель и публицист Огуз Юнус Исахон оглы, председатель Союза писателей ТЮРКСОЙ, казахский поэт, журналист и редактор Есдаулет Улубек, председатель Фонда "Мурас" историко-культурного наследия Кыргызстана, известный историк, публицист и журналист Молдокасимов Кыяс, ректор Казанского государственного института культуры Роза Шайхайдаровна Ахмедиева и заведующий кафедрой турецкого языка и литературы факультета литературы Эгейского университета Федекар Селами. В онлайн-формате также приняли участие эксперт ИКОМОС Кристина Яманди и старший эксперт Университета градостроительства Франции Эрик Хюберт.

В рамках международного форума на тему "Реформы в области культуры и искусства в Новом Узбекистане" были представлены проект "Живая история", предложенный президентом Республики Узбекистан, книга "Национальные музыкальные инструменты тюркскоязычных стран", изданная Фондом тюркской культуры и наследия, выставка узбекских национальных инструментов и спектакль "Чулпон".