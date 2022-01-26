Актеры Аздрамы инфицировались коронавирусом

Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр (Аздрама) временно приостановил свою деятельность из-за коронавируса.

Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр (Аздрама) временно приостановил свою деятельность из-за коронавируса.

Об этом Report сообщили в театре.

Отмечается, что в связи с ростом числа случаев заражения COVID-19 среди сотрудников театра было принято решение о превентивно-профилактических мерах: «Принято решение о временном прекращении деятельности театра с 23 января до 7 февраля. Показы спектаклей и репетиции, запланированные на указанные даты, перенесены, до 7 февраля ограничивается вход-выход в административное здание театра. Спектакли, запланированные на эти даты, будут показываться с 7 февраля».