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Актеры Аздрамы инфицировались коронавирусом

Актеры Аздрамы инфицировались коронавирусом Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр (Аздрама) временно приостановил свою деятельность из-за коронавируса.
Kультурная политика
26 января 2022 г. 16:35
Актеры Аздрамы инфицировались коронавирусом

Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр (Аздрама) временно приостановил свою деятельность из-за коронавируса.

Об этом Report сообщили в театре.

Отмечается, что в связи с ростом числа случаев заражения COVID-19 среди сотрудников театра было принято решение о превентивно-профилактических мерах: «Принято решение о временном прекращении деятельности театра с 23 января до 7 февраля. Показы спектаклей и репетиции, запланированные на указанные даты, перенесены, до 7 февраля ограничивается вход-выход в административное здание театра. Спектакли, запланированные на эти даты, будут показываться с 7 февраля».

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Версия на азербайджанском языке "Azdrama"nın aktyorları koronavirusa yoluxub, teatr bağlanıb

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