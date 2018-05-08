Актер Робер Оссейн: Визит в Азербайджан - одно из лучших воспоминаний моей жизни - ИНТЕРВЬЮ

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"Я сделал в жизни довольно много серьезных дел, но никогда не воспринимал себя всерьез"



"Я бы хотел приехать в Баку и сыграть в представлении, поставить на сцене какой-либо спектакль"

Париж. 8 мая. REPORT.AZ/ Корифей французского кино, известный актер и режиссер Робер Оссейн (Robert Hosseinhoff) родился 30 декабря 1927 года в Париже и за 68-летнюю карьеру сыграл в 105 фильмах и сериалах, удостоен 4 премий.

Сотрудник западноевропейского бюро Report встретился и поговорил с 91-летним Робером Оссейном. Представляем вниманию читателей это интервью.

- Вы родились в творческой семье. Каким вы помните свое детство?

- Мой отец Андре Оссейн (Aminoullah Hosseinoff) был музыкантом-композитором азербайджанского происхождения. Он родился в Самарканде. Отец очень старался, чтобы проявить себя в музыкальной сфере. Для того чтобы не мешать работе отца, в нашем доме детская располагалась на чердаке. Моя мать была комедийной актрисой русского происхождения, она родилась в Киеве. Поэтому я чисто говорю по-русски.

- Вы всегда проявляли к молодежи большое внимание и заботу. Чем обусловлена эта любовь?

- С возрастом человек постоянно развивается за счет приобретенного опыта. Молодежь всегда заставляла меня задумываться. Я всегда предпочитал брать на работу молодых, особенно неимущих. Я сам начал работать и зарабатывать с очень раннего возраста. Мой отец всегда говорил, что самое трудное прожить первые 50 лет. Потом легче, потому что человек привыкает. Но человек не должен привыкать. Должен прилагать все усилия для достижения желаемого. Мне в жизни повезло, что в молодости, в те моменты, когда я испытывал нужду, были люди, ободрявшие меня. Моя благодарность этим людям, в частности, поэтам, писателям, которые поддерживали меня в молодости, бесконечна. Талант – это находить талант в других.

- Вы посещали Азербайджан. Каковы ваши впечатления?

- Меня и мою супругу встретили в Азербайджане на очень высоком уровне. Все люди, которых я встретил в Азербайджане, были дружелюбными, искренними. Мое уважение к первому вице-президенту Азербайджанской Республики, первой леди Мехрибан Алиевой безгранично. Визит в Азербайджан – одно из лучших воспоминаний моей жизни. Нам устроили поездки, выслушали, проявили крайнюю степень внимания и заботы.

- Планируете вновь посетить Азербайджан?

- Конечно, я бы хотел приехать в Баку и сыграть в представлении, поставить на сцене какой-либо спектакль. Я просто хочу создать гуманистское представление, а не демонстрировать свой талант. Это должно быть представление, связанное с религией и расой. Каждый человек имеет право думать и высказывать мысли как он желает. Будучи в Азербайджане я стал свидетелем этих ценностей. Азербайджан - страна, где люди различных вероисповеданий, этнического происхождения живут как одна семья. Я всегда старался объяснить значимость межнационального и межрелигиозного уважения. Жизнь похожа на переход, который зиждется на любви. Эти родные мне ценности я увидел в Азербайджане.

- Каково самое большое желание одного из знаменитейших лиц французского кино?

- Я бы хотел сделать что-то, что послужит установлению мира в мире. Люди должны проявлять взаимное уважение и понимание. Сколько людей живут в мучениях, живут на улице, замерзают от холода. Я всегда старался служить людям. Я верю в Бога, потому что верю в людей, верю в людей, потому что верю в Бога. В жизни много несправедливости. Мы должны сделать все возможное, чтобы продвинуться в жизни и не забывать делиться при этом. Так легко рушить, уничтожать. Нужно уметь созидать и создавать, а также служить людям. Когда я снимал фильм "Бен-Гур", в съемках участвовало более 400 тыс. человек. Среди них были люди различного этноса и вероисповедания. Я сделал в жизни достаточно серьезных дел, но никогда не воспринимал себя всерьез. Не жил амбициями, протягивал руку страждущим.