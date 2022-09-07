Академический музыкальный театр откроет новый сезон в Шуше

Азербайджанский государственный академический музыкальный театр откроет 113-й сезон в Шуше.
Об этом Report сообщили в театре.
С 18 по 24 сентября в Азербайджане пройдет XIV Международный музыкальный фестиваль имени Узеира Гаджибейли, в котором также примет участие Азербайджанский государственный академический музыкальный театр.
Фестиваль проходит ежегодно при организации Министерства культуры.
В этом году впервые в истории театр откроет сезон в городе Шуше. Произведения гениального Узеира Гаджибейли на этот раз будут представлены в рамках проекта "Музыка из Шуши".