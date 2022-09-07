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Академический музыкальный театр откроет новый сезон в Шуше

Академический музыкальный театр откроет новый сезон в Шуше Азербайджанский государственный академический музыкальный театр откроет 113-й сезон в Шуше.
Kультурная политика
7 сентября 2022 г. 15:43
Академический музыкальный театр откроет новый сезон в Шуше

Азербайджанский государственный академический музыкальный театр откроет 113-й сезон в Шуше.

Об этом Report сообщили в театре.

С 18 по 24 сентября в Азербайджане пройдет XIV Международный музыкальный фестиваль имени Узеира Гаджибейли, в котором также примет участие Азербайджанский государственный академический музыкальный театр.

Фестиваль проходит ежегодно при организации Министерства культуры.

В этом году впервые в истории театр откроет сезон в городе Шуше. Произведения гениального Узеира Гаджибейли на этот раз будут представлены в рамках проекта "Музыка из Шуши".

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Версия на азербайджанском языке ФотоAkademik Musiqili Teatrı yeni mövsümünü Şuşada açacaq

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