Академический музыкальный театр откроет новый сезон в Шуше

Азербайджанский государственный академический музыкальный театр откроет 113-й сезон в Шуше.

Азербайджанский государственный академический музыкальный театр откроет 113-й сезон в Шуше.

Об этом Report сообщили в театре.

С 18 по 24 сентября в Азербайджане пройдет XIV Международный музыкальный фестиваль имени Узеира Гаджибейли, в котором также примет участие Азербайджанский государственный академический музыкальный театр.

Фестиваль проходит ежегодно при организации Министерства культуры.

В этом году впервые в истории театр откроет сезон в городе Шуше. Произведения гениального Узеира Гаджибейли на этот раз будут представлены в рамках проекта "Музыка из Шуши".