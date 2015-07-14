​Агентство по авторским правам прокомментировало информации касательно присвоения армянами тендира

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Агентство по авторским правам Азербайджана выразило мнение к распространенным в последние дни в различных СМИ информациям касательно присвоения армянами тендира.

Как сообщает Report, в комментарии говорится, что на протяжении веков азербайджанцы выпекали хлеб в тендире (присвоенный армянами вариант "тоник" также возник отсюда): "Не случайно, что самый древний тендир был обнаружен в Азербайджане. В нашей стране существуют следующие виды тендира - "Чала", "Дойма", "Ширали", "Гойма", "Кура" и пр. Самый древний тендир в Азербайджане относится к эпохе энеолита.

В тендирах выпекают лаваши, различные виды хлеба, кондитерские изделия.

В азербайджанском фольклоре есть трудовые песни, связанные с тендиром.

В информации отмечается, что еще в XIX веке известные деятели культуры Армении (Х.Абовян, Н.Налбандян, Г.Агаян, П.Прошян, Р.Патракян, Г.Сундукян и др.) в своих произведениях широко использовали образцы азербайджанского фольклора.

В своем романе "Раны Армении" Х.Абовян наряду со словом "тендир" также использовал азербайджанские слова "плов", "чалма", "гарапапаг", "хурджун" и др.

Таким образом, наряду с широким использованием тендира в Азербайджане и местах проживания азербайджанцев, это слово азербайджанское и обладает тюркской этимологией. Присвоение армянами тендира является продолжением кражи интеллектуальной собственности".