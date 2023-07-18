Агентство кино Азербайджана объявило конкурс кинопроектов

Подведомственное Министерству культуры Агентство кино Азербайджана объявило конкурс кинопроектов.

Подведомственное Министерству культуры Агентство кино Азербайджана объявило конкурс кинопроектов.

Как сообщает Report, конкурс организован в целях поддержки развития киноиндустрии, поощрения кинематографической деятельности и повышения опыта отечественных кинематографистов, достижения производства фильмов, пропагандирующих национально-духовные и общечеловеческие ценности, а также поддержки частного сектора в этой сфере.

В конкурсе могут участвовать зарегистрированные в Азербайджане и осуществляющие деятельность в сфере кинематографии независимые продюсерские центры и юридические лица.

Также возможно совместное участие в конкурсе нескольких юридических лиц.

В представленных на конкурс кинопроектах из пяти основных авторов (режиссер-постановщик, автор сценария, оператор-постановщик, художник-постановщик, композитор) не менее трех должны быть гражданами Азербайджана или лицами, имеющими разрешение на постоянное проживание в Азербайджане.

Общий фонд конкурса составляет 5 500 000 манатов. Проекты на конкурс будут приниматься по четырем направления: фильмы, которые будут производиться по государственному заказу, коммерческие фильмы, авторские фильмы, дебютные и студенческие фильмы.

Для кинопроектов (полнометражных или короткометражных художественных, документальных и анимационных фильмов), которые будут производиться по госзаказу, предусмотрено выделить 2 000 000 манатов, на коммерческие фильмы (полнометражные художественные, документальные и анимационные фильмы) - 1 250 000 манатов, на авторские фильмы (полнометражные или короткометражные художественные, документальные и анимационные фильмы) - 1 250 000 манатов. Бюджет дебютных и студенческих фильмов предусмотрен в размере 1 000 000 манатов.

Первый этап конкурса охватывает период с 18 июля по 15 сентября 2023 года. На втором этапе конкурса (с 1 сентября по 15 октября) отборочная комиссия проведет предварительную оценку и художественный отбор. На третьем этапе конкурса (21-22 октября) состоится презентация проектов перед отборочной комиссией и Экспертным советом. По итогам презентации будут определены победители, с которыми будет заключен контракт.