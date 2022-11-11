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Агентство: Армяне присвоили произведение Джахангира Джахангирова "Зяриф гюлюшлюм"

Агентство: Армяне присвоили произведение Джахангира Джахангирова "Зяриф гюлюшлюм" В Агентстве интеллектуальной собственности Азербайджана расследуется факт присвоения и распространения на платформе Youtube музыкального произведения выдающегося азербайджанского композитора Джахангира Джахангирова "Зяриф гюлюшлюм" со стороны Арутюна Памб
Kультурная политика
11 ноября 2022 г. 20:08
Агентство: Армяне присвоили произведение Джахангира Джахангирова Зяриф гюлюшлюм

В Агентстве интеллектуальной собственности Азербайджана расследуется факт присвоения и распространения на платформе Youtube музыкального произведения выдающегося азербайджанского композитора Джахангира Джахангирова "Зяриф гюлюшлюм" Арутюном Памбукчяном и Седой Тадевосян.

Об этом Report сообщили в Агентстве.

Музыкальное произведение под названием "Qaram dardzats" (https://www.youtube.com/watch?v=Berg7dsldeI) является произведением азербайджанского композитора Джахангира Джахангирова "Зяриф гюлюшлюм".

Сообщается, что произведение "Зяриф гюлюшлюм" было зарегистрировано в Азербайджанском отделении Всесоюзного агентства по авторским правам (ныне Агентство интеллектуальной собственности) на основании заявления Джахангира Джахангирова от 18 декабря 1969 года и включено в соответствующий каталог.

Эксперты Агентства интеллектуальной собственности, основываясь на отзывах композиторов Эльдара Мансурова и Фаига Суджаддинова, определили, что исполняемая песня "Qaram dardzats" идентична произведению Джахангира Джахангирова "Зяриф гюлюшлюм". Это означает, что музыкальное произведение "Qaram dardzats" в исполнении Арутюна Памбукчяна и Седы Тадевосян является плагиатом.

Это является грубым нарушением законодательства Азербайджана, а также положений Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений, договора ВОИС по авторскому праву.

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Версия на азербайджанском языке Agentlik: "Ermənilər Cahangir Cahangirovun “Zərif gülüşlüm” musiqi əsərini mənimsəyib"

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