Агентство: Армяне присвоили произведение Джахангира Джахангирова "Зяриф гюлюшлюм"

В Агентстве интеллектуальной собственности Азербайджана расследуется факт присвоения и распространения на платформе Youtube музыкального произведения выдающегося азербайджанского композитора Джахангира Джахангирова "Зяриф гюлюшлюм" со стороны Арутюна Памб

В Агентстве интеллектуальной собственности Азербайджана расследуется факт присвоения и распространения на платформе Youtube музыкального произведения выдающегося азербайджанского композитора Джахангира Джахангирова "Зяриф гюлюшлюм" Арутюном Памбукчяном и Седой Тадевосян.

Об этом Report сообщили в Агентстве.

Музыкальное произведение под названием "Qaram dardzats" ( https://www.youtube.com/watch?v=Berg7dsldeI ) является произведением азербайджанского композитора Джахангира Джахангирова "Зяриф гюлюшлюм".

Сообщается, что произведение "Зяриф гюлюшлюм" было зарегистрировано в Азербайджанском отделении Всесоюзного агентства по авторским правам (ныне Агентство интеллектуальной собственности) на основании заявления Джахангира Джахангирова от 18 декабря 1969 года и включено в соответствующий каталог.

Эксперты Агентства интеллектуальной собственности, основываясь на отзывах композиторов Эльдара Мансурова и Фаига Суджаддинова, определили, что исполняемая песня "Qaram dardzats" идентична произведению Джахангира Джахангирова "Зяриф гюлюшлюм". Это означает, что музыкальное произведение "Qaram dardzats" в исполнении Арутюна Памбукчяна и Седы Тадевосян является плагиатом.

Это является грубым нарушением законодательства Азербайджана, а также положений Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений, договора ВОИС по авторскому праву.