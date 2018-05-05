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    Афаг Баширгызы: За нрав и мужество у меня большая симпатия к Фуаду Поладову

    © Report/ Firi Salim

    Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ "Сегодня скончался выдающийся профессиональный актер Азербайджана Фуад Поладов. Как видите, в этот день здесь собрались придающие большое значение его творчеству и любящие его люди". 

    Как сообщает Report, об этом на церемонии прощании с Фуадом Поладовым сказал народный артист Гаджи Исмаилов. 

    "Он был одной из выдающихся личностей Азербайджанского театра, кино, радио и телевидения страны", - добавил Г.Исмайлов. 

    Народная артистка Афаг Баширгызы отметила, что в последний раз разговаривала с Фуадом Поладовым месяц назад: "После осложнения его состояния он уже не мог говорить. Но мы поддерживали с ним связь. Знаю Фуада со времени прихода в эту профессию. За нрав и мужество у меня большая симпатия к Фуаду Поладову. А самое главное - за мужество. Никогда ни перед кем не преклонил головы. Не сворачивал со своих убеждений. Всегда стоял за сказанным им словом. Поэтому я его поклонница". 

    тметим, что Ф. Поладов умер в ночь с 4 на 5 мая после продолжительной болезни.

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