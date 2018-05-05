Афаг Баширгызы: За нрав и мужество у меня большая симпатия к Фуаду Поладову

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Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ "Сегодня скончался выдающийся профессиональный актер Азербайджана Фуад Поладов. Как видите, в этот день здесь собрались придающие большое значение его творчеству и любящие его люди".

Как сообщает Report, об этом на церемонии прощании с Фуадом Поладовым сказал народный артист Гаджи Исмаилов.

"Он был одной из выдающихся личностей Азербайджанского театра, кино, радио и телевидения страны", - добавил Г.Исмайлов.

Народная артистка Афаг Баширгызы отметила, что в последний раз разговаривала с Фуадом Поладовым месяц назад: "После осложнения его состояния он уже не мог говорить. Но мы поддерживали с ним связь. Знаю Фуада со времени прихода в эту профессию. За нрав и мужество у меня большая симпатия к Фуаду Поладову. А самое главное - за мужество. Никогда ни перед кем не преклонил головы. Не сворачивал со своих убеждений. Всегда стоял за сказанным им словом. Поэтому я его поклонница".

тметим, что Ф. Поладов умер в ночь с 4 на 5 мая после продолжительной болезни.