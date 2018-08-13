АФА организует пробег и выставку классических автомобилей - ВИДЕО

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ 26 августа Автомобильная федерация Азербайджана (АФА) проведет очередной пробег и выставку классических автомобилей.

Как сообщили Report в АФА, федерация приглашает владельцев и любителей классических моделей автомобилей к участию в мероприятии.22 августа до 18:00 владельцы классических автомобилей выпуска до 1980 года, смогут пройти регистрацию. Желающие принять участие в пробеге и выставке могут связаться с АФА по телефонам (012) 505 60 03 и (050) 295 01 00, или же обратившись на электронный адрес office@faa.az.

Зарегистрированные автомобили и их владельцы должны быть перед Центром Гейдара Алиева 26 августа в 15:30. Пробег начнется с Центра Гейдара Алиева и охватит центральные улицы столицы. По итогам пробега в парке Центра Гейдара Алиева будет организована концертно-развлекательная программа.