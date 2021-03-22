Адилия Алиева: Талантам надо помогать

Адилия Сейфулла гызы Алиева – человек известный не только в музыкальном мире, но и в общественной жизни многих стран

Адилия Сейфулла гызы Алиева – человек известный не только в музыкальном мире, но и в общественной жизни многих стран. Почти три десятка лет она живет на несколько домов – во Франции, Швейцарии и конечно на родине, в Азербайджане. Заслуженная артистка Азербайджана, директор Французской высшей музыкальной академии, «принцесса фортепиано», как с легкой руки музыкальных критиков стали называть Адилию ханым, помимо исполнительской деятельности, много сил и стараний отдает работе с молодым поколением музыкантов.

- Можно начать с не совсем обычного вопроса? Спросить, как вы оказались во Франции?

- Есть там такой прекрасный городок Анси, его еще называют французской Венецией, он весь на каналах. В музыкальной школе этого города я проводила мастер-классы. Там были очень неважные инструменты. Я сказала об этом директору школы, хорошему музыканту. И он сказал, что если бы я могла провести благотворительный концерт, то на заработанные от него средства можно было бы приобрести инструменты. Я конечно согласилась. Они купили два фортепиано фирмы Steinway, и в благодарность, наверное, присутствующий на концерте мэр Анси предложили мне остаться работать и гражданство. Вот такая, на первый взгляд, необыкновенная история.

- Не каждый музыкант удостаивается честь иметь конкурс своего имени. Какой по счету конкурс состоялся в прошлом, таком нелегком году, и что он значит для вас и для его участников?

- Я уже лет шесть жила во Франции, концертировала, с удовольствием играла произведения современных композиторов, и, видимо, этим привлекла внимание известного французского музыканта и композитора, друга тогдашнего президента Ширака Марселя Ландовски. Французское правительство предложило мне дать свое имя этому международному музыкальному состязанию талантов и заняться его организацией. Так все начиналось. В прошлом году мы отметили его 25-летие , 15 выпуск и, так совпало, мой юбилей. Разница в цифрах связана с тем, что вначале конкурс проводился раз в несколько лет, а затем, учитывая к нему большой интерес и растущий состав участников, мы сделали его ежегодным.

- А как вам удалось провести столь масштабное международное мероприятие в условиях ограничений, связанных с пандемией?

- Пандемия, к сожалению, нарушила планы многих. Большинство организаторов подобных конкурсов не провели их в прошлом году. Но мы решили не сдаваться. И не прогадали. Правда, и нам, жюри - известным музыкантам и музыковедам из разных стран, и исполнителям, пришлось работать онлайн, вернее, записывать и слушать записи. Особенно нелегко, я думаю, пришлось участникам. Им приходилось записывать свои выступления для участия в конкурсе дома - на пианино, на рояле, а не играть непосредственно на сцене, как это делалось во время предыдущих выступлений. Однако эти записи, сделанные самостоятельно, показали достаточно высокий уровень их профессионального мастерства. Ведь мы оценивали, прежде всего, качество исполнения. А оно показало, что наши участники – люди талантливые. Как говорится, если есть, что сказать, ты сможешь донести это до других.

-Участвуют ли в ваших конкурсах наши земляки, молодые музыканты?

-Конечно, не только участвуют, но и побеждают. У нас несколько возрастных групп, и вначале в состязаниях участвовали только пианисты. С нынешнего года мы расширили наши номинации, и в конкурсе 2021 будут и камерная музыка. Это естественно привлечет больше тех музыкантов, которых хотят испытать свои силы в признанном в мире международном конкурсе.

А что касается наших соотечественников, то с гордостью и за них, и за наш конкурс могу сказать, что лауреатом десятого конкурса стал студент I курса Бакинской музыкальной академии им. Уз. Гаджибейли Вургун Векилов, получивший благодаря победе возможность продолжить образование во Франции в Высшей музыкальной академии им.А.Корто, где он учится в настоящее время. По имени и фамилии ваши читатели, возможно, догадаются, что речь идет о потомке выдающегося азербайджанского поэта Самеда Вургуна. Способный музыкант – его правнук. Еще один наш земляк, лауреат международных конкурсов, ученик 11 класса музыкальной школы им. Гара Гараева Джавид Юсифзаде, завоевав диплом финалиста и такой же специальный приз - стипендию для бесплатного обучения в Париже, учится в этой же академии им.Альфреда Корто. В этих проектах нам оказывают содействие Фонд Гейдара Алиева, Госкомитет по работе с диаспорой, посольство Франции в Азербайджане, за что им, как и другим госструктурам Азербайджана, особая благодарность.

Пандемия задержала меня в Баку, но я продолжаю проводить мастер-классы для своих учеников из разных стран в режиме онлайн, благо, есть возможность делать это с помощью видео. Даже в условиях такого сложного года, каким был 2020год, я успела все-таки в начале года побывать в Италии, Австрии, Китае и провести там мастер-классы.

В каждый свой приезд в Баку я провожу мастер-классы не только в столице, но и в Сумгайыте. Завязываются творческие связи: звонят родители молодых исполнителей, директора музшкол и преподаватели записываются на консультацию, присылают записи выступлений детей. Два года назад в категории «Дети» Асим Рзазаде получил первую премию, а Шахла Юсибова и Малейка Рустамли –третью. Особо хочу отметить молодого талантливого азербайджанского композитора и пианиста Абузара Манафзаде, который поделил в том году третью премию с французом. Некоторые музыканты просят у нас рекомендательные письма для поступления во французскую консерваторию Корто и другие престижные музыкальные вузы Европы, и мы никому не отказываем. Потому что талантам надо помогать.

–Что дает музыкантам участие в вашем конкурсе?

-Безусловно, карьерный рост. Они получают приглашения на концерты, запись CD и предложения от «Дойче Граммофон», «Сони», Французского радио, филармонического оркестра Нью-Йорка, Карнеги-холл, Линкольн-центра в Нью-Йорке. Наши молодые музыканты потом завоевывают лауреатские места на международном конкурсе им. П.Чайковского и других музыкальных состязаниях.

-Насколько вам удается совмещать педагогическую работу с концертной деятельностью, записью дисков, которых у вас, как я слышала, немало?

-Музыка – моя жизнь. И как я уже говорила, если есть, что сказать, то всегда это можно донести до людей. Я люблю современную музыку, композиторы с радостью представляют мне свои произведения, поэтому я являюсь первым исполнителем произведений многих современных композиторов. Дисков у меня очень много, с разными оркестрами, дирижерами и, конечно же, разным репертуаром. Я, конечно, не веду «бухгалтерию» своих концертов, но, думаю, что за всю карьеру дала более тысячи концертов в лучших залах стран мира. Сотни радио- и телеканалов постоянно передают мои выступления, потому что практически каждый концерт записывается радио- и телеканалами Европы.

-Ко второй карабахской войне, завершившейся блестящей победой Азербайджана, в некоторых европейских странах, по известным причинам, отнеслись неоднозначно.

-Я не буду рассказывать обо всех перипетиях отношения к карабахскому конфликту в ряде европейских стран, они хорошо известны. Мне приятно, что моя работа в этой сфере оценена медалью родины «За заслуги в диаспорской деятельности». Не один раз я выступала со статьями в газетах, где раскрывала нашу позицию. Об их эффективности говорит заголовок одной из статей в швейцарской газете Le Temps. Публикацию, подписанную армянской фамилией, предваряет заголовок «Своим международным авторитетом не давайте «ля» лазерному оружию Азербайджана». Для немузыкантов объясню: давать «ля» означает задавать тон. Думаю, этим все сказано. Главное – мы победили.

Элеонора Абаскулиева