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Адиль Керимли: Необходимо систематизировать законодательство в сфере культуры

Адиль Керимли: Необходимо систематизировать законодательство в сфере культуры "Существует серьезная необходимость систематизировать законодательство в сфере культуры, где присутствует разрозненность".
Kультурная политика
28 февраля 2023 г. 11:55
Адиль Керимли: Необходимо систематизировать законодательство в сфере культуры

"Существует серьезная необходимость систематизировать законодательство в сфере культуры, где присутствует разрозненность".

Как сообщает Report, об этом первый заместитель министра культуры, временно исполняющий обязанности министра Адиль Керимли заявил во время обсуждения законопроекта "О нематериальном культурном наследии".

По словам министра, понятие "нематериальное" означает то, чего "нельзя коснуться руками": "Было бы хорошо, если бы мы смогли найти точное обозначение, соответствующее азербайджанскому эквиваленту этого выражения. Тем самым мы создадим основу для развития азербайджанского языка и дальнейшего более точного и верного обозначения в законодательстве".

А.Керимли отметил, что порой для выражения одного и того же понятия используются различные термины, что создает серьезные проблемы: "Это создает путаницу для общества, применяющих закон лиц, пытающихся понять закон рядовых граждан. Неверно использовать несколько терминов для обозначения одного и того же понятия в одном и том же смысле. Также необходимо отойти от тавтологического подхода. Обсуждение законопроекта важно, но над ним необходимо поработать".

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Версия на азербайджанском языке Adil Kərimli: "Mədəniyyət sahəsində olan qanunvericiliyin sistemləşdirilməsinə ciddi ehtiyac var"

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