Адиль Керимли: В Армении изменены исторические названия азербайджанских сел

Правительство Армении занимается фальсификацией происхождения образцов культурного наследия, расположенных на ее территории и принадлежащих азербайджанскому народу.

Правительство Армении занимается фальсификацией происхождения образцов культурного наследия, расположенных на ее территории и принадлежащих азербайджанскому народу.

Как сообщает Report, об этом завил заместитель министра культуры Адиль Керимли на проходящем сегодня в Университете ADA девятом заседании национальных комиссий по делам ЮНЕСКО стран-членов ТЮРКСОЙ.

Он отметил, что в период 30-летней оккупации памятники культуры, мечети, медресе, дома-музеи, которые считаются культурным наследием тюркского мира, подверглись вандализму со стороны Армении и были разрушены: “В то же время правительство Армении занимается фальсификацией происхождения образцов культурного наследия азербайджанского народа, намеренно уничтожены, разграблены и разрушены предметы культурного наследия азербайджанцев на нынешней территории Армении”.

"Исторические названия азербайджанских сел полностью изменены, древние топонимы заменены на армянские. В результате проводимой армянским правительством политики на территории Западного Азербайджана, исторических землях Азербайджана, систематически и целенаправленно уничтожались образцы культурного наследия - Голубая мечеть, Гала-мечеть и мечети шаха Аббаса, монументальные памятники”, - подчеркнул А.Керимли.