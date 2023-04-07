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Адиль Керимли: В Армении изменены исторические названия азербайджанских сел

Адиль Керимли: В Армении изменены исторические названия азербайджанских сел Правительство Армении занимается фальсификацией происхождения образцов культурного наследия, расположенных на ее территории и принадлежащих азербайджанскому народу.
Kультурная политика
7 апреля 2023 г. 11:51
Адиль Керимли: В Армении изменены исторические названия азербайджанских сел

Правительство Армении занимается фальсификацией происхождения образцов культурного наследия, расположенных на ее территории и принадлежащих азербайджанскому народу.

Как сообщает Report, об этом завил заместитель министра культуры Адиль Керимли на проходящем сегодня в Университете ADA девятом заседании национальных комиссий по делам ЮНЕСКО стран-членов ТЮРКСОЙ.

Он отметил, что в период 30-летней оккупации памятники культуры, мечети, медресе, дома-музеи, которые считаются культурным наследием тюркского мира, подверглись вандализму со стороны Армении и были разрушены: “В то же время правительство Армении занимается фальсификацией происхождения образцов культурного наследия азербайджанского народа, намеренно уничтожены, разграблены и разрушены предметы культурного наследия азербайджанцев на нынешней территории Армении”.

"Исторические названия азербайджанских сел полностью изменены, древние топонимы заменены на армянские. В результате проводимой армянским правительством политики на территории Западного Азербайджана, исторических землях Азербайджана, систематически и целенаправленно уничтожались образцы культурного наследия - Голубая мечеть, Гала-мечеть и мечети шаха Аббаса, монументальные памятники”, - подчеркнул А.Керимли.

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Версия на азербайджанском языке Adil Kərimli: “Ermənistandakı Azərbaycan kəndlərinin tarixi adları tamamilə dəyişdirilib”

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