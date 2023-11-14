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Адиль Керимли: В Анкаре начнет работу Азербайджанский культурный центр

Адиль Керимли: В Анкаре начнет работу Азербайджанский культурный центр В столице Турции начнет работу Азербайджанский культурный центр.
Kультурная политика
14 ноября 2023 г. 23:17
Адиль Керимли: В Анкаре начнет работу Азербайджанский культурный центр

В столице Турции Анкаре начнет работу Азербайджанский культурный центр.

Об этом местному бюро Report заявил министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, находящийся с визитом в Турции.

"Мы провели серьезные дискуссии о принципах работы и дальнейшей деятельности Азербайджанского культурного центра в Анкаре", - сказал он.

Министр отметил, что в рамках визита были проведены широкие обсуждения деятельности центра с официальными лицами соответствующих структур Турции, в том числе с послом Азербайджана Рашадом Мамедовым: "Мы считаем, что в Турции существует большая потребность в деятельности Азербайджанского культурного центра. Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева, уже начата деятельность в данном направлении. Верим, что культурный центр окажет неоценимый вклад для расширения работы по пропаганде азербайджанской культуры, истории и языка".

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Версия на азербайджанском языке Adil Kərimli: "Ankarada Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi fəaliyyətə başlayacaq"

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