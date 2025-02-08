Адиль Керимли пригласил тюркские организации к активному участию во II Форуме культуры тюркского мира

В рамках визита в Астану министр культуры Адиль Керимли встретился с президентом Международной тюркской академии Шахином Мустафаевым в штаб-квартире организации.

В рамках визита в Астану министр культуры Адиль Керимли встретился с президентом Международной тюркской академии Шахином Мустафаевым в штаб-квартире организации.

Об этом сообщили Report в Министерстве культуры.

Во встрече приняли участие генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев, заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики Гульбара Абдыкалыкова и др.

В ходе встречи были проведены обсуждения о взаимовыгодном сотрудничестве.

Министр Керимли пригласил тюркские организации принять активное участие в работе II Форума культуры тюркского мира, который планируется провести в этом году в Узбекистане.