Адиль Керимли пригласил тюркские организации к активному участию во II Форуме культуры тюркского мира

В рамках визита в Астану министр культуры Адиль Керимли встретился с президентом Международной тюркской академии Шахином Мустафаевым в штаб-квартире организации.
Об этом сообщили Report в Министерстве культуры.
Во встрече приняли участие генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев, заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики Гульбара Абдыкалыкова и др.
В ходе встречи были проведены обсуждения о взаимовыгодном сотрудничестве.
Министр Керимли пригласил тюркские организации принять активное участие в работе II Форума культуры тюркского мира, который планируется провести в этом году в Узбекистане.