Адиль Керимли о деятельности на посту исполняющего обязанности министра культуры

Важно совершенствование и формирование законодательной базы в области культуры. Это очень нужный и важный вопрос. В течение короткого времени мы занимались анализом текущей ситуации в сфере культуры.

Важно совершенствование и формирование законодательной базы в области культуры. Это очень нужный и важный вопрос. В течение короткого времени мы занимались анализом текущей ситуации в сфере культуры.

Об этом заявил первый заместитель министра культуры, временно исполняющий обязанности министра Адиль Керимли, сообщает Report.

"С момента моего назначения прошло два месяца. Мы анализируем процессы, происходящие в сфере культуры, инфраструктуру, кадровый потенциал. Мы видим множество недочетов в этой области. Правительство всегда проявляет особое внимание к сфере культуры", - сказал он.