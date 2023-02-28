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Адиль Керимли о деятельности на посту исполняющего обязанности министра культуры

Адиль Керимли о деятельности на посту исполняющего обязанности министра культуры Важно совершенствование и формирование законодательной базы в области культуры. Это очень нужный и важный вопрос. В течение короткого времени мы занимались анализом текущей ситуации в сфере культуры.
Kультурная политика
28 февраля 2023 г. 11:13
Адиль Керимли о деятельности на посту исполняющего обязанности министра культуры

Важно совершенствование и формирование законодательной базы в области культуры. Это очень нужный и важный вопрос. В течение короткого времени мы занимались анализом текущей ситуации в сфере культуры.

Об этом заявил первый заместитель министра культуры, временно исполняющий обязанности министра Адиль Керимли, сообщает Report.

"С момента моего назначения прошло два месяца. Мы анализируем процессы, происходящие в сфере культуры, инфраструктуру, кадровый потенциал. Мы видим множество недочетов в этой области. Правительство всегда проявляет особое внимание к сфере культуры", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Adil Kərimli Mədəniyyət Nazirliyinin əvvəlki rəhbərliyinin kadr siyasətini sərt tənqid edib

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