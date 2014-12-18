​Абульфаз Гараев: Наша музыка, ашугское искусство, мугамы и другие образцы культуры подверглись агрессии

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ "Будучи представителями тюркоязычных стран, мы никогда не должны забывать о политике совместной охраны нашей общей культуры, наших национальных ценностей. Каждый знает что, вопрос, который беспокоит все тюркоязычные страны, совсем недавно обсуждался в комитете ЮНЕСКО по нематериальной культуре и при этом обсуждении Армения развернула здесь настоящую битву в области культуры".

Как сообщает Report, об этом заявил министр культуры и туризма Абульфаз Гараев, выступая на Пятом совещании представителей национальных комиссий и комитетов по делам ЮНЕСКО стран-членов ТЮРКСОЙ.

По его словам, Армения на заседании комиссии утверждала, что один из распространенных видов хлеба - лаваш - принадлежит исключительно армянскому народу: "Отрадный факт, что в результате активного вмешательства азербайджанской делегации это заявление было отклонено. Этим мы добились того, что выдумки с лавашом только внутри Армении приняты как феномен, а к другим странам это не относится. Наша музыка, ашугское искусство, мугамы и другие образцы культуры подверглись агрессии. Каждый раз мы сталкиваемся с подобными ситуациями".