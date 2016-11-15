Абульфас Гараев: Со временем российско-азербайджанские проекты в области культуры и туризма будут увеличиваться

Москва. 15 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджан не видит себя вне культурного пространства, в котором живет Россия и российские мастера искусства.

Об этом Report заявил министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев на открытии выставки азербайджанских художников в Третьяковской галерее Москвы.

"Выставка подобного масштаба большое событие как для Азербайджана, так и для России. Аналогичные совместные проекты будут продолжаться", - заявил А.Гараев.

По его словам, у обеих стран существует хорошая база для реализации совместных проектов в сфере театра, выставок, концертов.

"Я могу однозначно сказать, что сегодня репертуары азербайджанских театров немыслимы без произведений российских авторов, русских классиков. Представители различных театров не только из Москвы, но и из регионов России часто приглашаются для участия в наших театральных постановках. Набирают оборот совместные кинопроекты, в частности, недавно завершены два проекта, которые выйдут на международную арену. Мы не видим себя вне культурного пространства, в котором живёт Российская Федерация, российские мастера искусств", - заявил министр.

Он выразил надежду на продолжение подобного сотрудничества, отметив, что на следующий год запланирован ряд совместных мероприятий.

"Между министерствами культуры двух стран уже подписан соответствующий договор", - сказал глава ведомства.

Коснувшись темы развития туризма в республике, А.Гараев указал на рост туристической привлекательности Азербайджана для россиян.

"Мы сейчас достаточно серьёзно сотрудничаем в области туризма. Азербайджан стал представлять большой интерес для россиян. Мы видим увеличение туристических потоков из России. Россиянам нравится проводить свой досуг в Азербайджане", - сказал министр.

Он добавил, что в данном процессе культурная составляющая занимает большое место.

"Мы видим, как россияне интересуются культурой, историей, традициями нашего народа. Мы легко понимаем друг друга ментально. Думаю, что со временем совместные проекты в области туризма будут только увеличиваться", - подчеркнул глава азербайджанского ведомства.

Отметим, 14 ноября в Российской государственной Третьяковской галерее в Москве открылась выставка под названием "Созвездие Абшерона. Азербайджанские художники 1960-1980-х годов".

В открытии выставки приняла участие первая леди Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева.

В экспозицию выставки, которая проходит при поддержке Фонда Гейдара Алиева, министерства культуры РФ и Фонда Марджани, вошли произведения, хранящиеся в Третьяковской галерее, Национальном музее искусств Азербайджана, Музее современного искусства и Фонде Марджани.

На выставке демонстрируются более 50 картин 12 азербайджанских художников – Надира Абдурахманова, Кямала Ахмедова, Расима Бабаева, Саттара Бахлулзаде, Тофика Джавадова, Джавада Мирджавадова, Мир Надира Зейналова, Ашрафа Мурада, Тогрула Нариманбекова, Таира Салахова, Фархада Халилова и Гейюра Юнуса и 11 работ скульптора Фазиля Наджафова.

Открывая выставку, генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова рассказала об идее создания выставки и отметила, что это очень важное событие в культурной жизни Москвы.

На открытии выставки выступила первая леди Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева.