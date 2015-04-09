Абульфас Гараев принял директора британского Музея Виктории и Альберта

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня министр культуры и туризма Абульфас Гараев встретился с находящимся в нашей стране по приглашению вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой директором британского Музея Виктории и Альберта, профессором Мартином Рот.

Как сообщает Report, поприветствовав гостя, министр рассказал о новшествах в культурной жизни Азербайджана и проводимых в нашей стране международных мероприятиях.

А.Гараев коснулся также подготовки к одному из важных мероприятий этого года - III Всемирному форуму межкультурного диалога, на котором ожидается участие более 500 представителей различных стран.

Абульфас Гараев напомнил, что это - второй визит М.Рот в Азербайджан и высоко расценил сотрудничество между азербайджанскими музеями и Музеем Виктории и Альберта.

В свою очередь, гость поблагодарил вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлу Алиеву за приглашение в Азербайджан и выразил министру признательность за радушный прием.

Он также напомнил о встрече с вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой на прошедшем в Лондоне втором Международном фестивале азербайджанского искусства "Бута".

Встреча продолжилась обсуждением представляющих взаимный интерес вопросов.