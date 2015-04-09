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    Абульфас Гараев принял директора британского Музея Виктории и Альберта

    Гость находится в Баку по приглашению Лейлы Алиевой

    Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня министр культуры и туризма Абульфас Гараев встретился с находящимся в нашей стране по приглашению вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой директором британского Музея Виктории и Альберта, профессором Мартином Рот.

    Как сообщает Report, поприветствовав гостя, министр рассказал о новшествах в культурной жизни Азербайджана и проводимых в нашей стране международных мероприятиях.

    А.Гараев коснулся также подготовки к одному из важных мероприятий этого года - III Всемирному форуму межкультурного диалога, на котором ожидается участие более 500 представителей различных стран.

    Абульфас Гараев напомнил, что это - второй визит М.Рот в Азербайджан и высоко расценил сотрудничество между азербайджанскими музеями и Музеем Виктории и Альберта.

    В свою очередь, гость поблагодарил вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлу Алиеву за приглашение в Азербайджан и выразил министру признательность за радушный прием.

    Он также напомнил о встрече с вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой на прошедшем в Лондоне втором Международном фестивале азербайджанского искусства "Бута".

    Встреча продолжилась обсуждением представляющих взаимный интерес вопросов.

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