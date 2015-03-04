Абульфас Гараев: Мы должны защитить азербайджанскую национальную кухню от "агрессии"

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ "Мы должны беречь национальную кухню и не можем передать ее в чьи бы то ни было руки. Нам нужно сохранить традиции национальной кухни и передать их будущим поколениям. Азербайджанская кухня должна устоять перед всеми воздействиями извне. Мы должны уберечь ее от вражеской "агрессии"".

Как сообщает Report, об этом на презентации проекта "Столицы народного творчества" заявил министр культуры и туризма Абульфас Гараев.

Напомнив о том, что проект "Столицы народного творчества" стартовал с 2010 года, министр отметил, что к проектам столиц фольклора, мастерства и легенд были добавлены проекты столиц литературы и кухни и заявил об их значении для общества. Абульфас Гараев призвал каждого гражданина страны охранять и беречь национально-культурное достояние.