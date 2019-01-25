Абульфас Гараев взял обращения граждан под контроль

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ 25 января министр культуры Абульфас Гараев принял граждан в городе Хызы.
Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью министерства, до начала приема посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возложили цветы.
Затем министр ознакомился с деятельностью Центра Гейдара Алиева, дал необходимые поручения и рекомендации.
На приеме в Центре Гейдара Алиева были выслушаны обращения по различным вопросам граждан из Сумгайыта, Абшерона, Хызы, Зангиланского, Губадлинского и Шушинского районов.
Часть обращений была решена на месте, другие вопросы взяты под контроль для рассмотрения, даны поручения для принятия необходимых мер.
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