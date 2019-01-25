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    Абульфас Гараев взял обращения граждан под контроль

    © Report/ Orkhan Azim

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ 25 января министр культуры Абульфас Гараев принял граждан в городе Хызы. 

    Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью министерства, до начала приема посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возложили цветы. 

    Затем министр ознакомился с деятельностью Центра Гейдара Алиева, дал необходимые поручения и рекомендации. 

    На приеме в Центре Гейдара Алиева были выслушаны обращения по различным вопросам граждан из Сумгайыта, Абшерона, Хызы, Зангиланского, Губадлинского и Шушинского районов. 

    Часть обращений была решена на месте, другие вопросы взяты под контроль для рассмотрения, даны поручения для принятия необходимых мер. 

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