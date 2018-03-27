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    Абульфас Гараев встретился с завершающим срок полномочий послом США в Азербайджане

    Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ В Губе министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев совместно с главой ИВ района Зияддином Алиевым встретился с послом США в нашей стране Робертом Секутой.

    Как сообщили Report в отделе информации и связи с общественностью министерства, в ходе встречи стороны обсудили культурные связи между Азербайджаном и США, подчеркнули, что эти отношения развились во многих сферах культуры.

    Министр отметил, что в Азербайджане высоко ценят мультикультурные ценности, люди различных вероисповеданий, владеющие различными языками и культурным наследием, живут сообща в условиях мира. Он отметил, что в Губинском районе, в котором они сейчас находятся, представители различных народов долгие годы живут в условиях единства и равенства.

    Министр также коснулся особенностей туристических возможностей Губы, продолжения работ по созданию Хызы-Хачмазского, Губинского и Гусарского рекреационных зон и его положительном воздействии на развитие туризма в регионе.

    Посол сообщил, что ознакомился с туристическими возможностями Губы и прилегающих районов, отметил наглядное динамичное развитие в регионе.

    На встрече стороны обсудили также имеющиеся связи между двумя странами в культурной и туристической сферах, обменялись мнениями относительно перспективных планов.

    Отметим, что срок полномочий Роберта Секуты в качестве посла США в Азербайджане истек. До конца марта он вернется в свою страну.

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