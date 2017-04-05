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    Абульфас Гараев встретился с заместителем генсека ООН

    На встрече обсудили предстоящий в Баку Всемирный форум по межкультурному диалогу

    Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Встречи министра культуры и туризма Абульфаса Гараева в ООН продолжаются.

    Как сообщили Report в отделе информации и связей с общественностью министерства культуры и туризма, А.Гараев встретился с заместителем генсека ООН по экономическим и социальным вопросам Ву Гонгбо.

    На встрече коснулись "Программы устойчивого развития 2030" ООН и ее значения, в особенности предстоящего 4-6 мая в Баку Всемирного форума по межкультурному диалогу и 1-ой встречи в верхах руководителей международных организаций.

    Министр подчеркнул, что основная тема проводимых в рамках Бакинского процесса форумов и встреч в верхах заключается в определении механизмов совместной работы во имя безопасности, мира и продолжительного развития посредством межкультурного диалога и усиления международного сотрудничества в данном направлении.

    А.Гараев отметил, что активная роль ООН в процессе окажет поддержку деятельности в данной области.

    Заместитель генсека ООН заявил, что одобряет деятельность Азербайджана в этой области и добавил, что доведет вопрос до внимания генсека ООН.

    Затем А.Гараев встретился с заместителем администратора Программы развития ООН (ПРООН) и генсека ООН Джиханом Султаноглу.

    В рамках визита прошли также встречи с руководством Информационного департамента ООН и заместителем руководителя программы Организации Объединенных Наций "ООН-женщины". 

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