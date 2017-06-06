Баку. 6 июня. REPORT.AZ / 6 июня министр культуры и туризма Абульфас Гараев встретился с послом Израиля в Азербайджане Даном Ставом.

Об этом Report сообщили в отделе информации и связей с общественностью министерства культуры и туризма.

На встрече коснулись вопросов сотрудничества между Азербайджаном и Израилем в областях культуры и туризма и пр.

Дан Став заявил о намерении израильской стороны принять более активное участие на ежегодно проводимом в нашей стране Бакинском международном джаз-фестивале.

Абульфас Гараев выразил надежду на рост числа туристов из Израиля в Азербайджан с учетом наличия прямых авиарейсов между двумя странами, расширение возможностей туризма в нашей стране и создание соответствующей инфраструктуры.