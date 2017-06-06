 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Абульфас Гараев встретился с послом Израиля в Азербайджане

    На встрече обсудили вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Израилем в областях культуры и туризма

    Баку. 6 июня. REPORT.AZ / 6 июня министр культуры и туризма Абульфас Гараев встретился с послом Израиля в Азербайджане Даном Ставом.

    Об этом Report сообщили в отделе информации и связей с общественностью министерства культуры и туризма.

    На встрече коснулись вопросов сотрудничества между Азербайджаном и Израилем в областях культуры и туризма и пр.

    Дан Став заявил о намерении израильской стороны принять более активное участие на ежегодно проводимом в нашей стране Бакинском международном джаз-фестивале.

    Абульфас Гараев выразил надежду на рост числа туристов из Израиля в Азербайджан с учетом наличия прямых авиарейсов между двумя странами, расширение возможностей туризма в нашей стране и создание соответствующей инфраструктуры. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi