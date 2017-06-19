Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ 19 июня министр культуры и туризма Абульфас Гараев встретился с послом Германии в Азербайджане Михаэлем Киндсграбом.

Об этом Report сообщили в отделе информации и связей с общественностью министерства культуры и туризма.

На встрече обсудили вопросы сотрудничества в областях культуры и туризма, а также обсудили план мероприятий, связанных с исполнением распоряжения президента Азербайджана "О 200-летии создания немецких поселений в регионе Южного Кавказа".

Было отмечено, что 19 сентября в штаб-квартире ЮНЕСКО и 3-4 октября в Баку запланированы юбилейные мероприятия по случаю 200-летия создания немецких поселений в регионе Южного Кавказа.

На встрече подчеркнули, что 3-4 октября этого года в Баку также отметят День германского единства и 25-летие создания дипломатических связей между Германией и Азербайджаном.

В конце встречи участники договорились координировать оба мероприятия.