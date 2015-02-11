Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев встретился с координатором проектов ОБСЕ в Баку Алексисом Шахтахтинским. Как сообщает Report со ссылкой на министерство, Алексис Шахтахтинский поделился мыслями относительно 3-го Всемирного форума по межкультурному диалогу, который состоится в Баку 18-19 мая этого года.

Алексис Шахтахтинский, отметив, что данное мероприятие вызвало большой интерес на международной арене, предложил проведение в рамках форума совместной сессии на тему толерантности и борьбы против расизма. Это предложение было положительно встречено министром.

Абульфас Гараев отметил, что Всемирный форум по межкультурному диалогу имеет международный формат, по этой причине вынесение на повестку дня любых вопросов согласовывается на встречах партнерских организаций и Рабочей группы.

Министр также отметил, что вопрос вынесения на повестку дня данного предложения будет рассмотрен после получения конкретного предложения проекта.