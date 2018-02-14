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    Абульфас Гараев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Турции в Азербайджане

    Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Министр культуры и туризма Абульфас Гараев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Турции в Азербайджане Эрканом Озоралом.

    Об этом Report сообщили в министерстве культуры и туризма.

    На встрече обсудили вопросы сотрудничества в областях культуры и туризма между Азербайджаном и Турцией, коснулись съемок фильмов, взаимного участия на проводимых в двух странах мероприятиях, обмена туристами и других проектов.

    Кроме того, обсудили вопросы проведения в этом году недели азербайджанского кино в Турции и недели турецкого кино в Азербайджане, а также реализацию ряда культурных и туристических проектов.

    Посол выразил признательность за радушный прием. 

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