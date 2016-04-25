​Абульфас Гараев: Терроризм беспокоит весь мир

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ "Терроризм беспокоит весь мир. Но связывать этот вопрос с какой-то страной было бы неправильно. Терроризм как болезнь. С этим мы должны бороться вместе".

Как сообщает Report, об этом заявил министр культуры и туризма Абульфас Гараев на пресс-конференции, связанной с VII Глобальным форумом Альянса цивилизаций ООН.

По его словам, имеются причины возникновения терроризма: "В настоящее время в мире существует опасность террора. Очень жаль, что террор связывают с Исламской религией. По-моему, терроризм формируется в атмосфере, где отсутствует образование и вера. Одна из проблем на Ближнем Востоке - маргинализация. Изоляция человека приводит к подобным отрицательным последствиям".