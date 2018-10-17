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    Абульфас Гараев прокомментировал вопрос возобновления международного фестиваля "Хары бюльбюль"

    Мингячевир. 17 октября. REPORT.AZ/ Мы заинтересованы в возобновлении международного фестиваля "Хары бюльбюль". 

    Об этом, отвечая на вопрос корреспондента ширванского бюро Report, заявил министр культуры Абульфас Гараев

    По словам министра, это непременно произойдет: "Конечно, мы заинтересованы в возобновлении международного фестиваля "Хары бюльбюль". Однако, с учетом того, что история фестиваля связана с Шушой, вопрос его возобновления зависит от дня освобождения Шуши". 

    А.Гараев заявил, что в регионах страны будут реализованы новые проекты с целью пропаганды культурных ценностей. 

    Он также заявил о подготовке охватывающего регионы Азербайджана плана широкомасштабных культурных мероприятий: "Например, мы успешно реализовали проект из региона в регион. Но этого недостаточно. В ближайшей перспективе мы намерены провести в регионах еще больше конкурсов и фестивалей местного и международного значения. Этим путем мы намерены ускорить культурное развитие в регионах Азербайджана". 

    Министр культуры Абульфас Гараев также принял участие в торжественной церемонии, посвященной 50-летию Мингячевирского государственного драматического театра.

    Кроме того, в Центре Гейдара Алиева в Мингячевире министр принял жителей Мингячевира, Евлаха, а также Бардинского, Тертерского, Агджабединского, Агдамского и Лачынского районов.

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