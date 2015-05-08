Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Министр культуры и туризма Абульфас Гараев принял посла Польши в Азербайджане Марека Цалку.

Как сообщает Report, министр отметил о больших перспективах для развития сотрудничества в сфере культуры и туризма, опирающихся на дружественные связи с Польшей.

На встрече отметили важность оказания двумя странами поддержки друг другу и сотрудничества в рамках международных организаций.

Посол Марек Цалка заявил о существовании интенсивных связей между двумя странами и выразил надежду на расширение дальнейшего сотрудничества.

Посол выразил удовлетворенность динамичным развитием культурных связей между Азербайджаном и Польшей.