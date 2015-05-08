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    ​Абульфас Гараев принял посла Польши

    На встрече коснулись культурных связей между Азербайджаном и Польшей

    Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Министр культуры и туризма Абульфас Гараев принял посла Польши в Азербайджане Марека Цалку.

    Как сообщает Report, министр отметил о больших перспективах для развития сотрудничества в сфере культуры и туризма, опирающихся на дружественные связи с Польшей.

    На встрече отметили важность оказания двумя странами поддержки друг другу и сотрудничества в рамках международных организаций.

    Посол Марек Цалка заявил о существовании интенсивных связей между двумя странами и выразил надежду на расширение дальнейшего сотрудничества.

    Посол выразил удовлетворенность динамичным развитием культурных связей между Азербайджаном и Польшей. 

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