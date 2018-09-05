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    Абульфас Гараев примет участие на международном форуме по мугаму в Узбекистане

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ 6-10 сентября в узбекском городе Шахрисабз пройдет I Международный форум искусства маком (мугам). 

    Как сообщили Report в министерстве культуры, на мероприятии примут участие известные зарубежные ученые-музыковеды, исследователи мугамного искусства, известные узбекские исполнители и ведущие специалисты.  

    На форуме Азербайджан представит делегация во главе с министром культуры Абульфасом Гараевым.  

    Организатором проходящего под эгидой ЮНЕСКО мероприятия является министерство культуры Узбекистана. В рамках форума запланированы научно-практическая конференция, соло-концерты местных и зарубежных исполнителей, выставки и пр. 

    Форум создаст возможность для широкой пропаганды редких образцов мугамного искусства, ее охраны и развития. Кроме того, мероприятие, которое будет проходить раз в два года, направлено на укрепление братских и дружественных связей между народами, расширение творческого сотрудничества на международном уровне, культурных и духовных связей. 

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