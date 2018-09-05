Абульфас Гараев примет участие на международном форуме по мугаму в Узбекистане

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ 6-10 сентября в узбекском городе Шахрисабз пройдет I Международный форум искусства маком (мугам).

Как сообщили Report в министерстве культуры, на мероприятии примут участие известные зарубежные ученые-музыковеды, исследователи мугамного искусства, известные узбекские исполнители и ведущие специалисты.

На форуме Азербайджан представит делегация во главе с министром культуры Абульфасом Гараевым.

Организатором проходящего под эгидой ЮНЕСКО мероприятия является министерство культуры Узбекистана. В рамках форума запланированы научно-практическая конференция, соло-концерты местных и зарубежных исполнителей, выставки и пр.

Форум создаст возможность для широкой пропаганды редких образцов мугамного искусства, ее охраны и развития. Кроме того, мероприятие, которое будет проходить раз в два года, направлено на укрепление братских и дружественных связей между народами, расширение творческого сотрудничества на международном уровне, культурных и духовных связей.