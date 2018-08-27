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Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Министр культуры Абульфас Гараев примет граждан в Загатала.

Как сообщили Report в министерстве, прием состоится 31 августа в 10:00 в районном центре Гейдара Алиева (город Загатала, улица Джар,1).

В приеме могут участвовать жители города Шеки и Балакенского, Гахского, Огузского и Загатальского районов.

Граждане могут записаться на прием посредством электронной почты министерства mct@mct.gov.az, сайтов e-services. mct.gov.az, телефонно-справочной системы (горячая линия): 147 или (012) 493-55-21 (контактное лицо Рашад Алиев).

Желающие участвовать в приеме могут обращаться в отделы министерства культуры соответствующих районов.