Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Министр культуры и туризма Абульфас Гараев примет граждан в Лянкяране.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью министерства культуры и туризма, прием состоится 21 апреля в 11:00 в культурном центре Лянкярана (ул. Зарифы Алиевой, 99).

В приеме могут участвовать жители Астаринского, Лерикского, Масаллинского, Джалилабадского, Ярдымлинского районов и города Лянкяран.

Граждане могут записаться на прием посредством электронной почты министерства mct@mct.gov.az, сайтов e-services. mct.gov.az, телефонно-справочной системы (горячая линия): 147 или (012) 493-55-21 (контактное лицо Парвиз Искендерли).

Желающие участвовать в приеме могут обращаться в соответствующие отделы министерства культуры и туризма перечисленных выше районов.