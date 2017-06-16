Абульфас Гараев подарил дочери Али бека Гусейнзаде азербайджанский флаг

Стамбул. 16 июня. REPORT.AZ/ Дочери блистательного представителя литературно-общественной мысли Азербайджана, видного тюрколога, известного мыслителя и писателя-публициста Али бека Гусейнзаде Фейзавар Алпсар из Баку в подарок отправили флаг Азербайджана.

Как передает турецкое бюро Report, флаг Ф. Алпсар отправил министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев.

Флаг привез заслуженный художник Теймур Рзаев, инициатор и организатор привоза в исторический музей Азербайджана архива А. Гусейнзаде.

Получив флаг Азербайджана, Ф. Алпсар не смогла сдержать слез. Она поцеловала флаг и приложила к глазам. Она заявила, что чувствует себя счастливой, обретя флаг Азербайджана, поблагодарила за внимание и заботу о ней и ее отце: "За вас счет и это стало возможным. Я очень-очень счастлива. Я постарела, иногда забываю некоторые вещи. Но я помню все, связанное с отцом. Хорошо, что я была дочерью Али бека Гусейнзаде. Хорошо, что я росла в этой семье. Я каждый день горжусь им. Я знаю, мой отец был великим человеком".

Художник Т. Рзаев сказал, что чувствует гордость от того, что передал флаг, идейным автором которого был А. Гусейнзаде, его наследнице.

Отметим, что Фейзавар Алпсар - третьему ребенку Алибека Гусейнзаде, навсегда перебравшегося в Стамбул после краха Азербайджанской демократической республики, сейчас 98 лет. Она, как и отец, художник. В прошлые годы во многих местах Стамбула открывались выставки Ф. Алпсар.