Абульфас Гараев освободил руководство театра Yuğ от занимаемой должности - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Руководство театра Yuğ было освобождено от занимаемой должности в соответствии с их заявлениями, но на самом деле они написали заявление не добровольно.

Об этом сообщили Report в Театре.

Report по данному вопросу обратился к бывшему директору театра Тарлану Расулову и бывшему главному режиссеру Гюмраху Омарову. Т.Расулов сказал, что не хочет говорить об увольнении: "С этими вопросами обращайтесь в министерство культуры и туризма. Я не хочу об этом говорить. Министерство делает кадровые перестановки, они вам ответят".

Телефон Г.Омарова был недоступен.

***14:17

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Директор Государственного театра Yuğ Тарлан Расулов, а также главный режиссер Гюмрах Омаров освобождены от занимаемых должностей по собственному желанию.

Об этом Report заявили в отделе информации и связей с общественностью министерства культуры и туризма.

Отмечается о продолжении реформ, проводимых в театральной области в соответствии с Государственной программой "Азербайджанский театр в 2009-2019 годах".

Согласно соответствующим приказам министра культуры и туризма, в театрах республики произведены кадровые изменения и заслуженный деятель искусств, режиссер Мехрибан Алекперзаде назначена главным режиссером Государственного театра Yuğ.

Другим приказом министра, обязанности директора Государственного театра Yuğ временно возложены на руководителя Азербайджанского государственно кукольного театра, заслуженного работника культуры Рашада Ахмедзаде.