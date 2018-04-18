Абульфас Гараев обратился к строительным компаниям

© Report/ Elchin Murad

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ "Хотелось бы попросить бизнесменов и строителей при реализации нового строительного процесса учитывать исторические памятники".

Как сообщает Report, об этом заявил исполняющий обязанности министра культуры и туризма Абульфас Гараев на церемонии вручения "Премии национального наследия" по случаю Международного дня памятников и исторических мест.

Он сказал, что люди должны с уважением относиться к прошлому: "Порой бывают люди, неуважительно относящиеся к наследию. В праздничный день я обращаюсь к этим людям: во время строительных работ, при реализации нового проекта обязательно задумывайтесь над тем, что на площадке, где вы затеяли проведение стройки, в свое время кто-то из великих архитекторов или строителей приложил много усилий. Не позволяйте разрушать эти строения. Если это не будет учтено, вас может ждать та же участь. Возможно, эти памятники могут быть разрушены через 200 лет".