Абульфас Гараев: Мы стараемся оказать поддержку всем театрам

© Report/ Elchin Murad

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ "Мы уделяем особое внимание поддержке всех театров".

Как сообщает Report, об этом министр культуры Абульфас Гараев сказал на V Международной театральной конференции в Баку.

Он отметил, что азербайджанские театры сегодня участвует в фестивалях в различных странах мира и достойно представляют страну: "Театр - один из редких видов искусства, который способен наглядно продемонстрировать обществу идущие в обществе процессы. Не будем забывать, что наш театр, которому исполнилось 147 лет, развился не только в Баку, но и в регионах. В скором времени мы отметим 90-летие Театра юного зрителя.

Азербайджанский театр был развит и на исторически наших, но ныне оккупированных землях. Прошлое азербайджанского театра не может считаться полным без 135-летней истории Иреванского государственного азербайджанского драмтеатра им.Дж.Джаббарлы. В то же время беды, с которыми столкнулись наше государство и народ, отразились и на театрах. На оккупированных азербайджанских землях разрушено не только наше культурное богатство, также театры подверглись вандализму, полностью уничтожены. Сегодня театры оккупированных Арменией Шушинского, Агдамского, Физулинского районов, несмотря на положение беженцев, не приостанавливают творческий процесс благодаря заботе азербайджанского государства. Наряду с действующими в Азербайджане 26-ю государственными театрами, у нас есть новые инициативы, новые проекты. У нас функционируют театр ÜNS, богатый новыми проектами, муниципальные театры".