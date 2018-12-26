Абульфас Гараев: Бакинский государственный цирк нужно перенести

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Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ "В следующем году будет сдано в эксплуатацию новое здание Иреванского государственного драматического театра".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр культуры Абульфас Гараев.

По его словам, подготовлены проекты по капитальному ремонту и восстановлению нескольких крупных учреждений культуры: "При наличии на это возможностей в госбюджете, мы добьемся реализации проектов. Уже готов проект восстановления и реконструкции Театра оперы и балета. Вместе с тем, мы считаем, что настало время переноса Бакинского государственного цирка".