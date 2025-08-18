О нас

Абдуллах Аль-Вашми: "Месяц арабского языка" в Азербайджане - результат долгосрочного сотрудничества

Абдуллах Аль-Вашми: "Месяц арабского языка" в Азербайджане - результат долгосрочного сотрудничества Абдуллах Аль-Вашми: Проведение "Месяца арабского языка" в Азербайджане стало результатом долгосрочного сотрудничества
Kультурная политика
18 августа 2025 г. 12:26
Абдуллах Аль-Вашми: Месяц арабского языка в Азербайджане - результат долгосрочного сотрудничества

Проведение "Месяца арабского языка" в Азербайджане стало результатом долгосрочного сотрудничества.

Как передает корреспондент Report, об этом заявил генеральный директор Международной академии арабского языка имени короля Салмана профессор Абдуллах Аль-Вашми на церемонии открытия "Месяца арабского языка" в Баку.

"Мы собрались здесь, чтобы подчеркнуть важность культурных связей между нашими народами. Тот, кто читает арабскую поэзию или древние арабские труды, всегда встречает упоминание об Азербайджане", - сказал он.

По его словам, академия высоко ценит интерес азербайджанских студентов и специалистов к изучению арабского языка.

"Мы видим серьезный подход университетов и опытных преподавателей, и это укрепляет наше сотрудничество. Проведение "Месяца арабского языка" в Азербайджане стало результатом долгосрочного сотрудничества. Академия работает здесь не первый год, и мы стремимся к еще более глубоким отношениям и разнообразным программам", - добавил он.

Версия на английском языке Abdullah Al-Washmi: Arabic Language Month in Azerbaijan - result of long-term co-op
Версия на азербайджанском языке Abdullah Əl-Vaşmi: Azərbaycanda "Ərəb dili ayı"nın keçirilməsi uzunmüddətli əməkdaşlığın nəticəsidir

